L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla di un pubblico da serie A per il Palermo. Domenica per il derby contro l’FC Messina si sono contati 17 mila spettatori sugli spalti del Barbera. In tutta la giornata, solo le partite di serie A hanno avuto numeri maggiori, mentre nessuna altra gara, nemmeno di B, ha raggiunto certi numeri. Il Barbera dunque è già tre categoria sopra. Siamo già oltre – si legge – il numero massimo di spettatori per una partita di serie B: Salernitana-Benevento che ha portato 18.003 spettatori allo stadio. Il Palermo ha infatti registrato 19.726 spettatori nel match contro il Licata.