L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla anche del CDA del Palermo che si è svolto nella giornata di Lunedì. Si sono ribaditi i programmi stilati al momento del bando: la promozione in C è il primo passo, ma subito dopo c’è l’intenzione di proseguire spediti verso la serie B da raggiungere al massimo in due anni.