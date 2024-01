Corriere dello Sport: “Turris, preso Jallow. Le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Un’altra partenza tra le fila del Benevento. Ieri pomeriggio ha salutato i compagni il difensore marocchino Hamza El Kaouakibi che va al Sudtirol in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Rimangono in odore di cessione il polacco Krzysztof Kubica, che potrebbe tornare in patria al KS Cracovia, e il colombiano Andres Tello, che è in parola col Catania. Sul fronte arrivi, il direttore sportivo della società giallorossa, Marcello Carli, sembra aver strappato il “sì” anche a Filippo Nardi, centrocampista della Reggiana, ma di proprietà della Cremonese. Sia emiliani che lombardi erano già d’accordo al trasferimento nel Sannio: ora bisognerà solo trovare la giusta formula.

GIUGLIANO: ECCO MASELLI. Il Crotone ha annunciato il portiere Alex Valentini dalla Pro Vercelli. Il Giugliano ha ingaggiato il centrocampista Sergio Maselli dalla Juve Stabia. Colpo della Turris che si assicura la punta Sulayman Jallow dal Latina. Il Taranto ha ceduto il difensore Ivan De Santis alla Fermana. Il Brindisi è in corsa per l’attaccante Rares Burnete del Lecce Primavera. Il difensore Jean Freddi Greco in uscita dal Vicenza: secondo rumors di mercato l’ex difensore del Catania piace alla capolista Juve Stabia ma ci fa un pensierino anche il Pescara di Zdenek Zeman. La società abruzzese smentisce le voci che vorrebbero gli attaccanti Luigi Cuppone e Gianmarco Cangiano vicini rispettivamente a Padova e Avellino. I dirigenti biancazzurri sono anzi sulle tracce di una punta. Il nome nuovo è quello di Luca Fabrizi in forza al Latina. Per la Recanatese arriva il terzino Alessandro Raimo, di proprietà della Fiorentina, ex Carrarese. L’Ancona continua la trattativa per il ritorno dell’attaccante Alex Rolfini. Dal prestito con il club dorico l’esterno Lorenzo Peli rientra all’Atalanta e torna al Pontedera.

CESENA: PIACE TENKORANG. Il centrocampista Joshua Tenkorang, di proprietà della Cremonese, ma in prestito al Lecco, è un obiettivo reale del Cesena, che deve però vedersela con la concorrenza del Foggia. Per il Rimini c’è una cessione ufficiale che diventerà esecutiva a fine stagione: è quella di Nicola Pietrangeli, ceduto al SudTirol, che ha deciso di concedere il prestito fino a giugno. In attesa di perfezionare gli ultimi colpi, il direttore sportivo della Spal, Filippo Fusco , ha risolto il prestito di Nicola Santella, che rientra con 5 mesi d’anticipo dal Piacenza (Serie D). Per l’attacco resta nel mirino Roberto Ogunseye col Cesena che ha ribadito di essere pronto ad ascoltare offerte. Sul fronte uscite, il centrocampista Fabio Maistro ha estimatori nel Medio Oriente, con un paio di club degli Emirati Arabi Uniti che hanno avviato contatti: si tratta dell’Emirates e del Al Wasl.

NOVARA: ADRIAN CANNAVARO. Il Novara ha ufficializzato il difensore Adrian Cannavaro, figlio di Paolo, dal Sassuolo. Alla Pro Sesto il portiere Fabrizio Bagheria, ex Livorno. Per il Padova c’è il difensore centrale Carlo Faedo dalla Virtus Verona: accordo fino al 30 giugno 2027.