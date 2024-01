Corriere dello Sport: “Defrel, piste turche. Le trattative del giorno in A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Il Cagliari pensa ancora a riportare Razvan Marin alla base, là dove il centrocampista romeno è stato per due stagioni, tra il 2020 e il 2022. Una trattativa che viaggia sotto traccia e che non è ancora decollata, ma negli ultimi giorni di calciomercato potrebbero esserci delle novità. Intanto, i toscani non mollano M’Baye Niang, considerato ancora come una delle prime opzioni per l’attacco. Ma per procedere con l’operazione l’ex Milan deve liberarsi anche formalmente dall’Adana Demirspor, il club turco dove è arrivato nell’agosto dello scorso anno. Serviva invece solo l’ufficialità e alla fine è arrivata ieri, con il Losanna che ha comunicato l’arrivo di Simone Pafundi dall’Udinese in prestito con diritto di riscatto fino alla fine del 2024. La cifra fissata è sempre quella di 15 milioni di euro.

DJURIC BIANCOROSSO. Sempre giovedì l’ex Verona Milan Djuric ha svolto le visite mediche con il Monza. Per il suo arrivo, i biancorossi verseranno un indennizzo al Verona da circa 1 milione e 500.00 euro, mentre il bosniaco si è legato alla sua nuova squadra fino al 2025. A proposito di attaccanti: Gregoire Defrel per adesso resta in stand by a Sassuolo. Non è facile sbloccare con il club neroverde la situazione legata al futuro del francese per il quale dall’inizio della sessione invernale di calciomercato hanno suonato sirene inglesi, oltre a sondaggi portati avanti da Empoli, Cagliari e Udinese. Più si va verso la fine della finestra che chiuderà i battenti il 1° febbraio alle 20, più sembra una situazione da ultim’ora.

Qualche sussurro più recente ha riguardato la Turchia, se arrivasse un’offerta dalla Mls il ragazzo sarebbe disposto a considerarla.

RAFA MIR DECIDE. Non solo Tommaso Baldanzi. Il blitz di Tiago Pinto a Milano servirà anche a sondare il mercato per piazzare Marash Kumbulla, che è stato offerto a Genoa, Torino e a delle società di Premier. I granata, intanto, restano sulle tracce di Matteo Lovato, ma senza la cessione di David Zima non potranno fare nuove operazioni in entrata. La società piemontese resta poi in attesa di una risposta da Rafa Mir del Siviglia. Ieri l’attaccante spagnolo si è preso del tempo: vuole valutare bene anche le altre opportunità prima di dare la sua risposta definitiva al direttore sportivo Davide Vagnati. Pillole finali. Giorgio Cittadini, difensore del Monza in prestito dall’Atalanta, è finito nei radar del Genoa e della Sampdoria con i rossoblù ora dati in chiusura. Infine, il direttore Guido Angelozzi dovrà valutare la migliore opzione per il ruolo di terzino di fascia sinistra. Davide Bartesaghi del Milan è ancora un’opzione ma non l’unica per quel ruolo. Trapela dall’Arabia un’offerta da 30 milioni per Matias Soulé ma l’argentino non è interessato. Quanto al Lecce, i salentini sono sempre alle prese con il caso Gabriel Strefezza. Il brasiliano è in uscita e resta, in particolare, nel mirino del Como in Serie B. L’Udinese può valutare Ryan Porteus, scozzese, per sostuire Nehuen Perez.