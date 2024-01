Palermo, contatti positivi per Caso

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo e in particolare su Caso.

L’unico calciatore in organico il cui futuro è ancora in bilico è Valente. Il n. 30, che ha il contratto in scadenza a giugno, piace a diverse squadre. Valente, a Palermo da tre anni e mezzo, in Serie C è stato decisivo per la vittoria dei play-off e nella scorsa stagione ha contribuito attivamente al raggiungimento del nono posto in classifica. Su di lui ci sono Perugia e soprattutto Vicenza, destinazione quest’ultima gradita a Valente, considerato che per lui si tratterebbe di un ritorno nella sua regione d’origine.

Oltre a Vicenza e Perugia, nelle scorse settimane c’erano stati dei sondaggi anche da parte di Cesena e Padova. Qualora il classe 1991 dovesse lasciare i rosanero, il Palermo potrebbe farsi sotto con decisione per Caso del Frosinone. I contatti con i ciociari nei giorni scorsi ci sono stati e hanno dato anche esito positivo, ma su Caso c’è anche la Cremonese. Resta sullo sfondo l’ipotesi Verde dello Spezia, che però sembra vicino a dire «sì» ai turchi del Fatih Karagumruk.