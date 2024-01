Pedullà: “Strefezza-Como, si può chiudere entro domani”

Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale Gabriel Strefezza al Como: si può chiudere entro domani.

L’apertura totale dell’attaccante esterno al club lombardo con tanto di accordo raggiunto. In questo modo i contatti tra Como e Lecce si sono intensificati, il fatto che Strefezza abbia avuto scarso minutaggio nelle ultime partite è un aspetto che fa la differenza. Le cifre: c’è chi ha parlato di 8 milioni addirittura, dobbiamo scendere di almeno tre. Il Como conta di presentare una proposta tra 4 e 5 milioni, aggiungendo eventualmente qualche bonus. E ha intenzione di farsi un regalo che potrebbe essere decisivo nella corsa promozione.

Ricordiamo che in passato il calciatore è stato scartato dal Palermo. A svelarlo, tempo fa è stato lo stesso Strefezza con le seguenti parole: «Ho fatto un provino con Lazio e Palermo ma non sono stato preso. Il mio agente mi disse che il motivo è stato che ero troppo basso A Roma sono stato una settimana, ma non è stato facilissimo. Ero appena arrivato in Italia e non parlavo la lingua, in più era dicembre e venendo dal Brasile ho avuto molto il freddo»