L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Oggi la Turris annuncia il nuovo tecnico, Pasquale Padalino (50), la scorsa stagione al Siena, contratto annuale con opzione: nel pomeriggio il primo allenamento. L’Avellino attende sviluppi dalla trattativa con la Reggina per il centravanti Adriano Montalto (34). La Juve Stabia in corsa per l’attaccante Daniele Paponi (34) del Bari, in A con Parma e Bologna, già tra le fila della formazione campana dal 2017 al 2019. Per il centrocampo l’Audace Cerignola pensa a Raffaele Bianco (35) del Bari e Salvatore Santoro (23) del Pisa mentre sul fronte degli under si andrebbe verso il terzino Samuele Righetti (20) del Perugia e l’attaccante Giuseppe Montaperto (22) dell’Empoli. Il Foggia avrà il mediano Luca Chierico (20) dal Genoa, nella passata stagione con l’Olbia, figlio di Odoacre ex centrocampista in A di Inter e Roma. Il Picerno si assicura l’attaccante Abou Diop (28) nell’ultimo triennio alla Paganese. Il Messina concorre per il difensore Marco Soprano (26) ex Teramo.

Alla Reggiana il centrocampista Elvis Kabashi (28) dal Como: accordo annuale. Il Piacenza è a un passo dal terzino Mattia Capoferri (21) del Brescia.