L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

L’Ascoli ha ufficializzato l’acquisto dallo Sporting Lisbona dell’attaccante portoghese Pedro Mendes (23) che ha sottoscritto un contratto triennale. Il club marchigiano ha ceduto il centrocampista Dario Saric (25) al Palermo, a titolo definitivo per una cifra intorno a 1,8milioni di euro. Contestualmente arriveranno in bianconero due vecchie conoscenze del tecnico Cristian Bucchi, cioè il centrocampista francese di origini ivoriane Vhakka Eddy Stelh Gnahorè (28), e attualmente all’Amiens, serie B francese, ma con trascorsi italiani a Crotone e Perugia (dove è stato allenatoda Bucchi) e il terzino senegalese Claud Adjapong (24), in prestito dal Sassuolo, dove appunto ha conosciuto l’allenatore dell’Ascoli che lo ha voluto ancora alla sua corte. Per il diesse bianconero Marco Valentini restano ora da completare le operazioni in uscita degli attaccanti Atanas Iliev (27) e Andrea De Paoli (23) e del trequartista Diego Fabbrini (32). Sarà una settimana decisiva per la Reggina. Sono tre le piste che il club amaranto sta seguendo. Almeno una dovrebbe concludersi in questo scorcio di mercato. La più probabile è il passaggio del centrocampista brasiliano Hernani (28). Il dialogo è continuo con Parma e Genoa. Le altre strade portano a Brian Bayeye (22), esterno destro francese del Torino, e Gabriele Ferrarini (22) della Fiorentina. In uscita, si lavora alle cessioni dell’attaccante Lorenzo Di Stefano (20) e Adriano Montalto (34) che andranno probabilmente in serie C. Infine, Mario Situm (30) si trasferirà in una squadra tra Catanzaro e Reggiana. Ripresa degli allenamenti atipica per la Ternana. I rossoverdi, infatti, ieri, si sono allenati insieme alla Primavera di Ferruccio Mariani sui campi della Junior Campomaggio in una sorta di seduta congiunta. Sul fronte mercato la Pro Sesto ha chiesto il difensore Federico Mazzarani (22) che potrebbe andare via. Si attendono novità da Salerno per l’ingaggio del difensore centrale Valerio Mantovani (26) dato per scontato la settimana scorsa. Il mediano Aniello Salzano (31) e l’attaccante Samuele Spalluto (21) non sembrano rientrare nelle idee di mister Lucarelli e, pertanto, potrebbero essere ceduti in prestito. Il tecnico della Spal, Roberto Venturato vorrebbe Davide Adorni (30), il difensore centrale che potrebbe essere in uscita dal Brescia. Adorni, ex Cittadella, era un pupillo di Venturato quando era in sella ai granata. Il Brescia ha chiesto uno scambio con il centrocampista degli spallini Alessandro Murgia (26) che, però, ha un ingaggio troppo alto (700 mila euro contro i 200 mila euro di Adorni). Restano in piedi le trattative per Luca Fiordilino (26), centrocampista del Venezia, e poi c’è sempre il mercato in uscita. Vanno sistemati i difensori Mark Pabai (21), Steven Nador (20) ed il centrocampista Ayoub Abou (24) che sono in esubero. Fari puntati anche sul difensore Alessandro Fiordaliso (23) della Cremonese.