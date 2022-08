L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Finalmente Armand Laurienté (23). La telenovela durata oltre due mesi si è risolta ieri per la gioia del Sassuolo, sempre ottimista sull’arrivo dell’ala offensiva classe ‘98. L’accordo tra i neroverdi e il giocatore era infatti in tasca dallo scorso giugno, e non c’erano dubbi sulla sua volontà: l’operazione si è protratta per il Lorient che ha preteso e ottenuto circa 12 milioni di euro con bonus per liberare il calciatore. Dunque, visite e firme già in queste ore per il francese, presto a disposizione del tecnico Alessio Dionisi (42) come sostituto di Giacomo Raspadori (22). Abituato a giocare come esterno nel tridente d’attacco, con un ottimo fiuto del gol, Laurienté è molto apprezzato anche per le sue punizioni. E non è tutto. Perché i neroverdi hanno definito l’intesa anche per Janis Antiste (20) dallo Spezia.

DOPPIO COLPO. Pure Gabriele Cioffi (46) aspetta nuovi rinforzi. Domenica il direttore sportivo Francesco Marroccu ha trovato l’accordo per il trasferimento di Ajdin Hrustic (26) in Veneto: il centrocampista oggi è atteso per le visite. Per l’attacco è invece molto vicino Simone Verdi (30) dal Torino: con in pugno il sì del calciatore ex Bologna, il Verona conta di ottenere oggi anche quello dei granata. Nonostante l’accordo con Borna Sosa (24), esterno dello Stoccarda, l’Atalanta potrebbe invece rinviare l’arrivo del croato. Il motivo? Senza la cessione di Hans Hateboer (28), i bergamaschi non possono fare un altro investimento in questi ultimi giorni di calciomercato. Ore intense per il Monza, in attesa di Nicolò Rovella (20), di un laterale e forse di un colpo a sorpresa proprio in prossimità del gong.

Momenti di riflessione in casa Lecce. E sono le stesse riflessioni che attraversano la mente di Daniel Akpa Akpro (29), il centrocampista della Lazio. La società pugliese stava valutando l’opportunità di fare l’inserimento a centrocampo che favorisse un altro scatto verso l’alto o aspettare i due mesi per arrivare alla sosta mondiale e intervenire poi a gennaio. Per questo sono state congelate un po’ tutte le candidature: Amadou Diawara (25) che guadagna tanto, per esempio. Nelle ultime ore era spuntato anche Nicolò Fagioli (21). Corvino stava cercando un giocatore in grado di fare le due fasi e non solo una mezzala di inserimento. Le successive 48 ore potrebbero non portare altro nella rosa di Marco Baroni, che è stata comunque ridisegnata con un mercato importante: 17 gli innesti dei giallorossi.

Finalmente l’Udinese ha definito l’ingaggio di Kingsley Ehizibue (27) dal Colonia. Il terzino destro è sempre stato la prima scelta dei friulani, per sostituire il neo atalantino Brandon Soppy (20).

ANNUNCI. Quanto alla Sampdoria, il pesante ko contro la Salernitana obbliga i blucerchiati ad intervenire anche in questi ultimi giorni di calciomercato. Il preferito per l’attacco resta sempre Gregoire Defrel (31), ma per il francese serve un’offerta sui 2-3 milioni, oltre la disponibilità a coprire lo stipendio sui circa 2 all’anno. Senza dimenticare che il Sassuolo non ha la necessità di venderlo adesso. A centrocampo arriva intanto Harry Winks (26) dal Tottenham. Il classe ’98 sarà in queste ore in Italia, come annunciato anche dai doriani, con un video apparso ieri sui profili social del club. Pillole finali. Szymon Zurkowski (24) torna all’Empoli, mentre Christian Kouame (24) resta alla Fiorentina: una scelta assolutamente nell’aria dopo l’ottimo precampionato e il buonissimo avvio di stagione dell’attaccante ivoriano. Ieri la società viola ha respinto ufficialmente un’offerta del Psv e una del Brighton che era disposto a versare 2 milioni per un prestito oneroso. Segnale incontrovertibile della voglia di trattenere il giocatore e rivalutare tutto a gennaio.

Non smette di circolare il nome di Andrea Cistana (25) per la difesa del Toro: sarà molto difficile convincere il Brescia, ma anche Sampdoria, Empoli e Udinese restano alla finestra. Mezza serie A anche su Nicolò Fagioli (21), nel mirino della Cremonese, dei blucerchiati e del club di Fabrizio Corsi. Mauro Icardi (29) continua a trattare con il Galatasaray.