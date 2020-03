L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla “tripletta” realizzata dal vicepresidente Di Piazza. In ordine di tempo, l’ultima delle tre “marcature” è la donazione di 10 mila dollari per San Giuseppe Jato, un gesto di solidarietà e di vicinanza agli abitanti del comune siciliano di cui è originario attraverso un contributo concreto per fronteggiare la pandemia. Una parte della somma servirà per l’acquisto di guanti e mascherine, un’altra per dare sostegno alle famiglie più bisognose. E’ la terza “perla” dell’imprenditore italo-americano che, di recente, è intervenuto anche lanciando una campagna (raccolti quasi 75.600 dollari) con donazioni a favore dell’ospedale di Bronte e di Anirbas, associazione di volontariato che si occupa dei senzatetto offrendo cibo, vestiti e necessità sanitarie.