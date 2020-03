L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla sfida infinita fra Palermo e Savoia. Con i campionati fermi, le sezioni eSports si sono messe in contatto per programmare un’amichevole virtuale sulla Playstation. La data sarà fissata nei prossimi giorni. Un riavvicinamento c’era già stato nei giorni scorsi quando il Savoia, partecipando ad uno dei giochi organizzati nell’ambiente del calcio in questo periodo di quarantena, aveva “nominato” proprio il Palermo nell’iniziativa #comedovevorrei. Le sezioni eSports delle due società hanno rilanciato una rivalità diventata avvincente in questa stagione. E il Palermo aveva raccolto volentieri il testimone del challenge, postando una foto dei giocatori in festa sotto la curva Nord. Questa nuova puntata appare come una mano tesa fra società che pure non se l’erano mandate a dire nel corso di un’annata sportivamente esaltante per entrambe. Sono state le protagoniste del girone I della serie D e avrebbero (avranno?) monopolizzato l’attenzione anche nel finale di stagione, col confronto diretto che sarebbe ancora in programma a Torre Annunziata e che, se mai si riprenderà, si dovrebbe giocare come seconda giornata dopo la lunga sosta, prima di un’altra trasferta che il Palermo avrebbe in programma, quella calabra di Corigliano. I numeri prodotti da entrambe hanno illuminato il raggruppamento più meridionale della serie D.