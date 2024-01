Corriere dello Sport: “Ternana, respinto assalto del Palermo per Diakitè. Le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Pisa stringe col Brescia per Maxime Leverbe difensore centrale che piace in Francia. Discorso avviato col Lecco per l’esterno sinistro Roko Jureskin, mentre alla Feralpisalò è stato ceduto in prestito Edgaras Dubicksas rientrato dal Catania. Sempre via Pisa ceduto alla Cremonese il portiere Alessandro Livieri. Piacciono il difensore Yuri Rocchetti e l’attaccante Frank Tsadjout. Con lo Spezia tira e molla per Idrissa Tourè. L’Ascoli ha ufficializzato l’arrivo in prestito, dai danesi dell’Odense, del difensore finlandese Sauli Vaisanen. Oggi sarà il giorno del portiere colombiano Devis Vazquez, in prestito dal Milan. Closing pronto per il primo rinforzo invernale del Catanzaro. Dal Taranto il centrale difensivo Matias Antonini, tecnica brasiliana, fisico e colpo di testa apprezzabili. Per il centrocampo si pensa a Jacopo Petriccione.

Il Lecco ha ufficializzato il difensore Zinedin Smajlovic e il centrocampista Marcin Listkowski. Il laterale difensivo destro Bright Gyamfi passa al Cosenza dal Potenza. L’attaccante Massimo Zilli alla Spal. Viste le difficoltà di arrivare a Simone Pafundi, il ds della Reggiana Goretti sta tentando di portare in Italia Loizos Loizou, trequartista mancino dell’Omonia Nicosia, nazionale cipriota. Per l’attacco c’è Manuel De Luca, attaccante della Samp individuato dalla Reggiana come possibile alternativa a Cedric Gondo . È saltato il trasferimento in granata di Samuele Angori. Sempre in uscita Stefano Pettinari. Gaston Pereiro alla Ternana, in prestito dal Cagliari sino a fine stagione. Piace il trequartista Riccardo Pagano, della Roma. Attenzionati, inoltre, il polacco Kacper Urbanski e l’esterno Tommaso Corazza, entrambi del Bologna. Respinto l’assalto del Palermo per Salim Diakite.