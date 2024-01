Corriere dello Sport: “Cesena-Valente! Tutte le trattative del giorno in serie C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C e in particolar modo sul futuro di Valente che piace anche al Cesena.

Il Potenza ha ceduto l’esterno destro difensivo Bright Gyamfi a titolo definitivo al Cosenza e dal Crotone ha prelevato in prestito il pari ruolo Riccardo Spaltro. Il Cerignola ha ceduto l’esterno offensivo Sabino Signorile in prestito al Messina. Il Monopoli ha ingaggiato, in prestito dal Pescara, l’attaccante Christian Tommasini e cederà al Foggia il portiere Pietro Perina.

Il Taranto ha raggiunto l’accordo con il Genoa per il prestito dell’esterno difensivo Federico Valietti. Intanto, perduto Simone Tascone, che si trasferirà al Foggia, per il centrocampo il Taranto pensa a Salvatore Pezzella dell’Avellino. In uscita dagli irpini pure la mezzala Davide Mazzocco diretto al Latina (favorito sul Brindisi), mentre il mediano Federico Casarini ha rifiutato la Virtus Francavilla, che potrebbe salutare il portiere Francesco Forte. La Juve Stabia stringe per Christian Pierobon, centrocampista della Triestina e non perde di vista Tommaso Di Marco della V. Francavilla. L’Olbia ha ufficializzato il difensore Mattia Scaringi in prestito dal Novara e libera il centrocampista Luca Belloni. Al Brindisi il difensore centrale Tano Bonnin.

SORPRESA CESENA. Il ds del Cesena Artico è intento a afforzare il fronte offensivo. Vanno avanti i colloqui per provare a porta in Romagna l’esperto Nicola Valente, centrocampista offensivo in uscita dal Palermo. Il suo arrivo è legato però alla cessione di Roberto Ogunseye, sul quale s’è ormai dissolto l’interesse della Spal. In uscita c’è sempre Giovanni Nannelli.

AFFARI RIMINI. Ufficiali gli arrivi al Rimini dell’esterno offensivo Lorenzo Malagrida e del laterale mancino Diego Porcu, quest’ultimo subito girato in prestito al Grosseto, in Serie D. Il vero obiettivo per rinforzare la mediana è Joshua Tenkorang. Confermato anche l’interesse per Gianmarco De Feo, che lascerà Brindisi ed è tra Rimini e Ancona.

COLPO SPAL. Si rinforza anche la Spal: Massimo Zilli è a Ferrara, pronto a legarsi alla Spal fino a giugno. L’attaccante potrebbe già fare il suo esordio nella sfida col Perugia. Per la porta, con Mattia Del Favero che continua a guardarsi intorno, prende corpo l’ipotesi di mettere le mani su Antonio Donnarumma del Padova, fratello del ben più noto Gianluigi. Concluse le trattative per Roberto Ogunseye del Cesena, a questo punto sembra allontanarsi anche la prospettiva di arrivare ad Andrea La Mantia, l’ex attaccante biancoazzurro, oggi alla Feralpisalò.