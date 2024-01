Palermo, per Caso il Frosinone spara alto

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo e in particolar modo sul capitolo attacco, per il ruolo di esterno l’obiettivo principale è sempre rappresentato da Caso del Frosinone. I due club hanno ottimi rapporti, ma nonostante l’apertura e il gradimento del giocatore alla destinazione Palermo, c’è una distanza tra le parti. Una situazione che potrebbe, però, sbloccarsi a ridosso della fine del mercato.

Un altro nome per l’attacco è quello del cipriota dell’Omonia Nicosia, Loizos Loizou, sul quale hanno messo gli occhi anche la Reggiana e gli olandesi dell’Heerenven. Per quanto riguarda il ruolo di centravanti, il cui arrivo è chiaramente subordinato all’uscita di Soleri (su cui c’è anche il Pisa), piace Henry, attaccante francese in uscita dal Verona.

Il quotidiano, scrive anche sul mercato in uscita sempre che riguarda l’attacco. In bilico le posizioni di Mateju e Valente, entrambi in scadenza, con quest’ultimo che ha suscitato l’intesse di Cesena e altri club di C, ma al momento non ha ancora sciolto il nodo sul suo futuro.