L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul nuovo ingresso nell’organigramma del City Football Group.

Nicolas de Montauzon, uomo del City Group, entra a far parte dell’organigramma del Palermo come Chief business officer. Questa nuova figura si occuperà di definire il processo di pianificazione strategica e di identificare nuove occasioni di crescita per club.