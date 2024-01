Torna Lucioni al centro della difesa. Le probabili formazioni di Palermo-Modena

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Palermo e Modena.

Torna Lucioni al centro della difesa, ballottaggio Lund-Aurelio sulla fascia. Recuperato Coulibaly, che con Gomes e Segre dovrebbe formare il trio di mediana. Ranocchia partirà dalla panchina. Probabile Formazione Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco. A disp. Kanuric, Nedelcearu, Buttaro, Aurelio, Mateju, Ranocchia, Vasic, Henderson, Mancuso, Di Mariano, Soleri, Valente. All.: Corini.

Probabile debutto dal primo minuto per i neo acquisti Gliozzi e Corrado dopo l’assaggio di sabato scorso. In difesa si rivede Ponsi in luogo di Oukhadda. Ancora out Palumbo. PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Gagno; Ponsi, Riccio, Zaro, Corrado; Magnino, Gerli, Battistella; Tremolada; Gliozzi Strizzolo. A disp.: Seculin, Pergreffi, Oukhadda, Guiebre, Cotali, Falcinelli, Giovannini, Abiuso, Manconi.All.:. Bianco