Corriere dello Sport: “Bologna, continua la sfida di mercato con il Palermo per Amian”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo e la sfida col Bologna per Amian.

Il Bologna è in contatto continuo anche con Eduardo Macia, responsabile dell’area tecnica dello Spezia, per il difensore Kelvin Amian. Sì, perché al di là dell’avvenuto acquisto del giovane serbo Mihajlo Ilic, classe 2004, Sartori e Di Vaio vogliono mettere a disposizione di Thiago Motta anche un centrale che possa in caso di necessità essere impiegato da esterno.

Amian ha già detto sì al Bologna e per il momento sta voltando le spalle alle altre società (vedi soprattutto il Palermo e il Genoa) che lo hanno richiesto e che sarebbero disposte a pagarlo bene, sui 4 milioni di euro, e a fargli sottoscrivere un contratto lungo e anche sufficientemente pesante sul piano dei numeri. È evidente che ciò sta portando inevitabilmente lo Spezia a chiedere la stessa cifra a Sartori, che fa orecchie da mercante, potendo contare sulla disponibilità del difensore.

Ebbene, il discorso è il seguente: fino a quando il Bologna avvertirà che ci sono i margini entro i quali poter chiudere questa operazione, sicuramente andrà avanti, in caso contrario o deciderà di buttarsi su un’altra strada oppure di restare così com’è a oggi. Con Ilic che ha preso il posto di Bonifazi passato in prestito secco al Frosinone.