Gazzetta dello Sport: “Palermo e Cremonese preparano i colpi eclatanti. Le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in B con un articolo a firma di Nicola Binda.

Due difensori completano il quadro delle operazioni settimanali. Da stasera si gioca e il weekend sarà concentrato sul campo, poi da lunedì si riparte con le trattative in vista degli ultimi, roventi giorni di mercato. Due difensori dunque. Il Brescia ha fatto un tentativo con Leverbe, ma il francese del Pisa sembra più orientato ad andare all’estero: il club di Cellino così ha deciso di puntare su Dell’Orco, in arrivo dal Perugia. Il Catanzaro invece ha risolto la telenovela Antonini dopo un incontro tra il presidente Noto e il collega Giove del Taranto: il difensore è atteso oggi in Calabria per la firma e per l’annuncio definitivo.

Cremonese e Palermo preparano i colpi più eclatanti e si trovano a battere le stesse piste, ossia Diakitè (Ternana) e Caso (Frosinone): non sono trattative facili (per il primo la Ternana non se ne vuole privare, il secondo non vuole scendere in B) ma la potenza dei club fa pensare all’ottimismo e non è detto che alla fine ne prendano uno a testa (Diakitè in Sicilia, Caso a Cremona); il Palermo cerca anche un centravanti tra Defrel (Sassuolo) ed Henry (Verona): una volta fatta la scelta, sarà liberato Soleri per il Modena (ma vista la partita di domani, ogni discorso è rinviato). Il Pisa nei prossimi giorni deciderà se continuare con Torregrossa o se tornare sul colpo Caputo (Empoli), già definito nelle cifre. L’Ascoli invece oggi accoglie il nuovo portiere Vasquez, appena tornato dallo Sheffield al Milan.

Ufficialità E’ stato il giorno degli annunci di operazioni pianificate da giorni: in ordine sparso, Vaisanen all’Ascoli, Gyamfi al Cosenza, Dubickas alla Feralpisalò, Ranocchia al Palermo, Alvarez alla Samp. Pereiro alla Ternana e i 5 al Lecco (2 dal Lecce e 3 dal Foggia).