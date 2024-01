Gazzetta dello Sport: “Palermo, Ranocchia già titolare contro il Modena? Le ultime”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’arrivo di Filippo Ranocchia.

Il quotidiano sostiene che il suo arrivo arricchisce la varietà delle scelte a metà campo per Corini. Rispetto a inizio settimana il tecnico può contare su un’opzione in più che gli consente di ragionare su un assetto che comprenda anche l’ex Empoli dal primo minuto contro il Modena.

Ranocchia non deve scontare ritardi della condizione fisica, avendo fatto parte dei convocati della squadra toscana anche nell’ultima gara giocata a Verona. E in considerazione dell’assenza di Stulac per squalifica, non è da escludere che Corini possa fare un ragionamento sul nuovo arrivato in questa veste, spostando per l’occasione Gomes come mezzala, con Segre sul versante opposto.