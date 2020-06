L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla di “fascino del Palermo”. Gli allenatori interpellati dalla dirigenza – scrive il quotidiano – hanno dato la piena disponibilità e non si farebbero problemi a scendere nuovamente di categoria. Uno degli assi nella manica giocati dal Palermo non è solo il budget ufficializzato per l’assalto alla serie B (10 milioni di euro) ma l’intenzione di accreditarsi come club moderno e dalle prospettive virtuose – scrive il quotidiano -. Un club che ha le carte in regola per un progetto vincente.