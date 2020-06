Napoli-Inter: dove vederla in tv

Dopo il passaggio della Juventus in finale. Questa sera si gioca l’altra semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter. Fischio d’inizio alle ore 21 allo stadio San Paolo di Napoli, con il match che sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Queste le probabili formazioni secondo il “Corriere dello Sport”:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Meret, Karnezis, Malcuit, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Elmas, Callejon, Fabian Ruiz, Lozano, Llorente, Milik.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. ALL.: Conte.

A DISP.: Padelli, Berni, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Moses, Asamoah, Borja Valero, Gagliardini, Sensi, Sanchez, Esposito.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.