L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del prossimo allenatore del Palermo, che sarebbe già stato bloccato virtualmente. Caserta e Toscano, sono i nomi che rivela il quotidiano. La dirigenza rosanero si è lasciata aperta diverse soluzioni. Fabio Caserta e Mimmo Toscano, in quest’ordine: gli ultimi due vincitori del girone C della serie C. Il primo ha vinto con la Juve Stabia, il secondo con la Reggina. C’è una terza ipotesi, al momento distante – prosegue il quotidiano – che riguarda un altro profilo: Vincenzo Italiano. Il tutto è in divenire, perché gli allenatori interpellati dal Palermo si sono detti lusingati e interessati al progetto, ma non possono dare una risposta definitiva senza attendere la conclusione della propria stagione. Toscano, ha appena vinto il campionato nella sua Reggio Calabria, ma non ha ancora definito un accordo per restare in serie B. La proposta del Palermo è stata ricevuta con curiosità dal tecnico che adesso la sta valutando. Caserta e Toscano, piacciono per la qualità del gioco espresso e per la giovane età.