L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul licenziamento di Daniel Sturridge. L’ex attaccante del Liverpool è stato “licenziato” dai turchi del Trabzonspor, dopo che il tribunale d’appello ha respinto il suo ricorso contro la squalifica di 6 settimane inflitta per aver scommesso sul calcio. Una brutta storia in cui Sturridge ha sempre sostenuto la sua innocenza ammettendo, casomai di essere stato “sbadato”. Secondo il tribunale, Sturridge avrebbe girato informazioni su movimenti di mercato (tra cui il suo passaggio al Siviglia, poi sfumato) al fratello che avrebbe poi scommesso forti somme con i bookmaker per conto suo.