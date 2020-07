In Serie B tiene banco il caso Livorno, dopo che il patron Aldo Spinelli non ha prorogato il contratto di 10 giocatori. Adesso gli amaranto rischiano, perchè la Procura Federale ha aperto un’indagine sulla società toscana per vedere se la decisione di Spinelli viola i principi di lealtà sportiva. Intanto il numero uno dei toscani ha voluto rassicurare tutti ai microfoni del “Corriere dello Sport”: «Non sono stato interpellato da nessuno e non ho niente da dire perché si tratta di giocatori che hanno disputato poche partite e in questo finale non avrebbero giocato data la situazione di classifica. Non potevamo sostenere altre spese. La famiglia Spinelli con la chiusura del campionato ha deciso di chiudere. Mi auguro che il sindaco possa presentarmi la persona o le persone giuste per affidargli il Livorno».