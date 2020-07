Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, dopo 3 sconfitte consecutive ha voluto chiarire alcune cose in conferenza stampa, spiegando di non avere nessun accordo con nessuna squadra. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione in casa gialloblu. Di seguito le sue parole rilasciate in conferenza stampa: «Alla luce del rapporto sincero che ho da otto anni con tutta la città di Castellamare sento di dover chiarire che ad oggi non ho nessun accordo con nessuna squadra e che sono concentratissimo sull’obiettivo salvezza. Non posso pensare esclusivamente alle 7 partite, che rappresentano il futuro mio e della Juve Stabia. Se avessi voluto non proseguire con il club campano avrei esercitato la clausola di svincolo, invece sono qui, perchè quello che succederà la prossima stagione non m’interessa».