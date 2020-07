Il Palermo sta cominciando a pensare alla prossima stagione, i rosanero vogliono creare una squadra competitiva che possa puntare alla promozione diretta in Serie B. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto sul mercato dei rosa, in particolare su un’ipotesi suggestiva. Infatti il duo formato da Castagnini e Sagramola sta cercando un attaccante, e ha sondato il terreno per Massimo Coda, attaccante che si è svincolato pochi giorni fa dal Benevento.