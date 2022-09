L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

Colpo del Foggia che si assicura l’attaccante Daniele Iacoponi in prestito dal Parma. Il Monopoli ha ingaggiato l’attaccante Giuseppe Fella (29) in prestito dal Palermo, già con la squadra pugliese tre stagioni fa, e potrebbe assicurarsi il centrocampista Carlo De Risio (31) del Bari, nella seconda parte dello scorso campionato tra le fila del Pescara. Il Crotone ha annunciato il terzino Carlo Crialese (29) a titolo temporaneo dalla Pro Vercelli con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. L’Avellino avrà l’attaccante Diego Gambale (23) in prestito dal Montevarchi con diritto di riscatto. Dalla Juventus l’attaccante Ferdinando Del Sole (24) in prestito al Potenza dove torna a titolo temporaneo il difensore Emmanuele Matino (23) dalla Juve Stabia che concorre con la Turris per l’attaccante Riccardo Maniero (34) dell’Avellino. Al Pescara il centrocampista Luca Palmiero (26) dal Napoli, ex Chievo, la scorsa stagione in prestito con il Cosenza. Il Latina ha ufficializzato il centrocampista Alessio Riccardi (21) dalla Roma.

Reggiana: Nicoletti . La Reggiana ha tesserato il difensore Manuel Nicoletti (23) dal Crotone e rinnovato con il centrocampista Luca Cigarini (36) fino al 2024. Al Montevarchi il difensore Filippo Fiumanò (19) dalla Juventus, il centrocampista Andrea Marcucci (23) dalla Reggina, il difensore centrale Nicolò Bertola (19) e il centrocampista Niccolò Pietra (18) provenienti dallo Spezia rispettivamente in prestito e a titolo definitivo. Per l’Alessandria il portiere Luca Liverani (33) ex FeralpiSalò (33), il difensore Niccolò Bellucci (21) a titolo temporaneo dalla Spal, gli attaccanti Youssouph Cheikh Sylla (24) in prestito dal Pordenone con diritto di riscatto e Henoc N’Gbesso (19) a titolo temporaneo dallo Spezia. Al Novara il difensore Davide Bertoncini (31) dal Como e il centrocampista Patrizio Masini (21) in prestito dal Genoa. Per il Trento c’è il ritorno del centrocampista Dion Ruffo Luc i (21) a titolo temporaneo dal Bologna. Alla Pergolettese l’attaccante Fabio Abiuso (19) in prestito dal Modena e il prolungamento del contratto con il centravanti Bernart Guiu (21) fino al 2024. Per l’Arzignano il centrocampista Marco Bontempi (19) in prestito dalla Sampdoria.