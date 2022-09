L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

La trattativa che porterà Nwankwo Simy (30) al Benevento sembra essersi sbloccata e oggi è atteso l’annuncio: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro (parte dell’ingaggio a carico della Salernitana). Difficile che venga ceduto Federico Barba (29) uno dei migliori difensori della categoria, che aveva chiesto di andar via, anche se il Cagliari pressa. Nessuna novità riguardo Mattia Viviani (22) che sembrava essere stato richiesto in A, più che probabile invece che la Strega si regali proprio in chiusura anche Pasquale Schiattarella (35) che si svincolerà dal Parma. La Reggina coltiva ancora il sogno Hernani (28) anche se l’oneroso ingaggio del centrocampista difficilmente riuscirà a trovare una convergenza con Parma e Genoa. Si prova a trovare l’alternativa a Brian Bayeye (22) ritenuto incedibile dal Torino, così la Reggina dovrebbe chiudere per il prestito di Devid Eugene Bouah (21), terzino destro della Roma. Rimane l’interesse per Gabriele Ferrarini (22).

GIANNITTI IN AZIONE. Samuel Di Carmine (33) è il nuovo attaccante del Perugia. Arriva a titolo definitivo: un ritorno avendo già militato nel Perugia (in tre stagioni ha segnato 38 gol, nell’ultima 22, primato biancorosso). Ci sono richieste per Federico Melchiorri (35), dal Cagliari, e per il centrocampista Christian Kouan (22) dal Palermo. Ma il Grifo potrebbe presto annunciare anche il mediano Paolo Bartolomei (33) in uscita dalla Cremonese. L’Ascoli ha ufficializzato il centrocampista Eddy Gnahoré (29), francese di origine ivoriane, reduce dall’esperienza nell’Amiens e oggi perfezionerà due prestiti al Siena, l’attaccante Andrea De Paoli (23) e il centrocampista Manuele Castorani (22). Dopo gli arrivi del centrocampista Luca Valzania (26) e del difensore Alessandro Fiordaliso (23) dalla Cremonese, la Spal ha prelevato dal Teramo il difensore Niccolò Bellucci (21} girato all’Alessandria in C. ALTRI AFFARI. Manca ancora un difensore destro alla Ternana. Il terzino destro Luca Ghiringelli (31) è stato richiesto dal Sudtirol; al suo posto è tornato caldo il nome di Riccardo Fiamozzi , obiettivo anche del Bari. Il centrocampista Aniello Salzano (31) è dell’Alessandria, manca solo l’ufficialità. L’attaccante Samuele Spalluto (21), invece, ha diverse richieste (favorita la Reggiana) mentre il difensore Federico Mazzarani (22) è sempre nel mirino della Pro Sesto. Contratto biennale per Denis Cheryshev (31): il Venezia piazza il colpo in attacco ingaggiando il russo da svincolato – era al Valencia – con un biennale. Dopo l’infortunio di Cistana in difesa, il Brescia pensa a rinforzare il reparto con uno tra Luca Ceppitelli (33) ex Cagliari e Lorenzo Ariaudo (33): entrambi svincolati. Giuseppe Fella (29), attaccante, dal Palermo in prestito al Monopoli. L’acquisto dell’attaccante Luca Vido (25) sarà con ogni probabilità l’ultima operazione in entrata, il tandem Rinaudo-Zavagno si concentrerà in particolare sulle cessioni.