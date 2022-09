L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie C.

È l’ultimo giorno di calciomercato, il Gallia Hotel, sede ufficiale delle trattative, rivive le atmosfere del passato ospitando i protagonisti di queste ultime, bollenti, operazioni. E mentre i sussurri diventeranno assordanti, non mancheranno i ribaltoni dell’ultimo secondo. Intanto, ieri, è stata ufficializzata una notizia nell’aria da tempo: la rescissione del contratto di Josip Ilicic (34). L’annuncio è arrivato direttamente sui canali social dell’Atalanta: «Hai incantato Bergamo con le tue giocate, ci hai fatto sognare in campo e commuovere fuori. Grazie di tutto, Prof». Lo sloveno aveva intavolato una trattativa con il Bologna e con il Verona che, già da alcuni giorni, ritiene di aver in pugno Simone Verdi (30) del Torino.

Letteralmente scatenato l’Empoli. I toscani hanno accolto Marko Pjaca (27), in attesa del difensore Sebastian Walukiewicz (22). Il fantasista croato arriva dalla Juve e ieri ha svolto le visite mediche prima della sigla su tutti gli accordi. Per il polacco è stato trovato, invece, un accordo con il Cagliari. E invece Szymon Zurkowski (24)? Il suo atteso ritorno ha indotto la Viola a mettere in piedi una sorta di complesso triangolo, con il coinvolgimento di Fabiano Parisi (21), molto apprezzato dalla Fiorentina, e Aleksa Terzic (23).

RITORNI. Ufficialità a Cremona, con il ritorno di Marco Carnesecchi (22) in prestito. Al momento il portiere è alle prese con il recupero dall’infortunio alla spalla che lo lascerà fuori per circa un altro mese. E non finisce qui, perché i grigiorossi hanno preso anche il difensore scozzese Jack Hendry (27) dal Bruges. La decisione del Sassuolo di trattenere Gregoire Defrel (31) anche per l’infortunio di Domenico Berardi (28) ha obbligato la Sampdoria a trattare altri obiettivi. Nella lista del direttore sportivo Daniele Faggiano oltre a Ignacio Pussetto (26), figurano così Yusuf Demir (19) e Stipe Biuk (19). Il secondo è da tempo nei radar dei blucerchiati, e nella giornata di lunedì l’Hajduk Spalato ha fatto capire che potrebbe esserci uno sconto rispetto alla richiesta iniziale sugli 8 milioni di euro.

FIRME. Nicolò Rovella (20) ieri ha svolto le visite mediche e firmato il contratto con il Monza. Classe 2000, da tempo in parola con Adriano Galliani, si è trasferito con la formula del prestito secco. Per il via libera attendeva solo l’ultimo ok della Juve, da ieri con un Leandro Paredes (28) in più a disposizione per il centrocampo di Massimiliano Allegri (55). Il Monza sta tornando nelle ultime ore di mercato a fare un ragionamento su Francesco Acerbi (33) che era già stato avvicinato ma aveva accantonato l’idea, puntando a giocare in Europa. Oggi Galliani tornerà alla carica, ma il ragazzo continua ad avere nella testa solo l’Inter dove Simone Inzaghi spererà fino all’ultimo minuto del mercato di poterlo avere. Torniamo al Sassuolo, che nelle scorse ore ha annunciato la firma dei due nuovi innesti in attacco: e ci riferiamo ad Armand Laurienté (23) e Janis Antiste (20). L’ala offensiva francese è stata pagata 10 milioni di euro, mentre il secondo arriva dallo Spezia con la formula del prestito ed obbligo di riscatto.

Il Leicester ieri ha contattato Jeremie Boga (25) dell’Atalanta: l’esterno ha giocato poco in questo inizio di stagione, e non direbbe no ad una partenza last second in Premier. A proposito degli inglesi, anche in nottata sono proseguiti i contatti per il ritorno di Dennis Praet (28) al Torino. Il belga ha spinto forte, ha già parlato con Ivan Juric, e sul piatto sono pronti quei famosi 8 milioni di euro. Non solo Boga. Anche Ruslan Malinovskyi (29) resta uno dei calciatori molto ambiti all’estero, in particolare dall’Olympique Marsiglia e dalla Premier. In una fase iniziale, i transalpini avevano offerto il cartellino di Cengiz Ünder (25): nelle ultime ore, invece, hanno presentato un’offerta per un prestito con riscatto intorno ai 15 milioni di euro. Immediata la risposta della società nerazzurra: per il suo addio, ne servono almeno 20-25. Pillole finali. Simone Zaza (31) ha rescisso il contratto. Jean Onana (22), cercato da Cremonese e Spezia, passa al Lens per 4 milioni di euro. Ethan Ampadu (21) allo Spezia.