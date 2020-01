L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza le trattative del giorno in Serie A. Ecco quanto riportato: “La Sampdoria bada al sodo e per la difesa punta dritto su Simon Kjaer (30), danese che con l’Atalanta ha messo insieme appena 5 presenze. Domani è in programma un appuntamento tra il club e gli agenti del giocatore per trovare una intesa da formalizzare quanto prima. Kjaer, arrivato in prestito dal Siviglia, aveva ormai da tempo metabolizzato l’idea di dire addio all’Atalanta, prendendo in considerazione un trasferimento all’estero, ma ora appare pronto a dire di sì al club blucerchiato. In attacco, invece, nel mirino dopo l’estate, è tornato Gregoire Defrel (28), attaccante oggi al Sassuolo, fermo però per un problema alla caviglia. Per l’ex romanista sarebbe un ritorno in blucerchiato e sulle sue tracce c’è anche la Spal. Ha la valigia pronta, invece, Gianluca Caprari (26), seconda punta, fi nito sul taccuino dei dirigenti del Sassuolo.

SPAL-PINAMONTI. La Spal, che pure aveva fatto nelle scorse un timido sondaggio per il centravanti originario della Martinica, dopo la cessione di Gabriele Moncini (23) al Benevento (tre anni di contratto più opzione per il quarto), sembra invece intenzionata a puntare su Andrea Pinamonti (20), ieri in tribuna nella gara tra Genoa e Sassuolo. Dovrebbe essere lui a fare tandem con Andrea Petagna (24) che giusto ieri si è….tolto da mercato, annunciando di voler prima salvare la sua squadra raggiungendo la doppia cifra di marcature. Ultima a Ferrara per Jasmin Kurtic (30): andrà al Parma per circa 4 milioni di euro, da limare i dettagli. Il Genoa, tornato ieri alla vittoria, continua il suo lavoro col Milan per Fabio Borini (28): la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

DEIOLA E NON SOLO. Il Lecce, intanto, resta attivissimo: il passaggio in prestito di Alessandro Deiola (24), centrocampista del Cagliari) è davvero ad un passo, ma non sarà l’unico. Si punta a Riccardo Saponara (28) per la trequarti, mentre in difesa il prescelto è Koffi Djidji (27), che non rientra più nei piani del Torino. In uscita, è caldissimo l’asse con Empoli, in Serie B, dove finiranno Andrea La Mantia (28), attaccante, e Riccardo Fiamozzi (26), terzino sinistro. Il Cagliari, dal canto suo, valuta seriamente la possibilità di inserire in organico Marko Pjaca (24), sui cui sono vigili gli occhi di Parma e Verona, con Atalanta e Lazio possibili outsider dell’ultima ora, in attesa di eventuali sviluppi. Alfredo Donnarumma (29), corteggiato da molti club, resterà al Brescia: Cellino non lo vende. Invece oggi il Brescia accoglierà il finlandese Simon Skrabb (24), atteso in città per le visite mediche”.