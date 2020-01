L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento del Catania. Lo stillicidio continua. E così, in attesa che si faccia chiarezza sulle reali disponibilità a rilevare il Catania da parte della cordata di imprenditori guidata da Fabio Pagliara (attuale segretario generale della Fidal) e Maurizio Pellegrino (ex allenatore ed ex calciatore rossazzurro), ecco rimbalzare la voce di un ancora più consistente interessamento dell’imprenditore pugliese Raffaello Follieri, che nel valzer dei comunicati di queste diffonde una nota che non può lasciare indifferenti. Anche se, alla luce di quel che sta accadendo al Catania ormai da settimane, sarebbe il momento di passare dalle parole ai fatti. «La Follieri Capital Ltd – si legge – comunica che la società è pronta a fornire le credenziali di evidenza fondi richiesta per l’inizio della due diligence e della trattativa formale per l’acquisizione del Calcio Catania SpA e poter velocemente arrivare alla firma di un preliminare di acquisto. Teniamo a precisare che il nostro piano industriale prevede un investimento equivalente a sessanta milioni di euro per poter effettuare i pagamenti del debito pregresso e investimenti per il futuro. Siamo pronti con il sostegno della grande tifoseria catanese a portare il nome della squadra e della città nel mondo».