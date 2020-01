L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza le trattative del giorno in Serie C. Ecco quanto riportato: “Il Monza sta già costruendo la squadra per la Serie B. Non paghi del dominio assoluto nel girone A di Serie C, i brianzoli approfittano della finestra invernale di mercato per tentare un altro colpo da novanta offrendo un contratto di due anni e mezzo a Massimo Coda, attaccante del Benevento. Dopo aver concluso positivamente l’operazione Simone Aresti (il portiere si è trasferito dal Cagliari a titolo definitivo), l’Olbia ha fatto un tentativo per arrivare anche ad Alessandro Deiola (25), sfruttando la partnership con il Cagliari, ma il centrocampista ha richieste da A e B con Lecce, Verona, Brescia e Benevento in pole. Per la difesa piace Giorgio Altare (21), in uscita dalla FeralpiSalò. In casa Catanzaro il difensore centrale Giuseppe Figliomeni (32) ed il centrocampista Francesco Urso (25), per i quali è prevista l’uscita, si allenano a parte. Il Picerno ha ingaggiato il difensore Tommaso Squillace, classe 1989, con all’attivo 242 presenze in Serie C con Ravenna, Pavia, Pro Vercelli, Catanzaro, Messina, Unicusano Fondi e nelle ultime tre stagioni con la Sicula Leonzio. Il club lucano valuta l’ingaggio dell’attaccante Andrea Razzitti (30), svincolato dall’Albinoleffe, accostato anche al Monopoli. Martignago (28) lascerà Teramo, il bomber è seguito da Alessandria e FeralpiSalò. Il Teramo in difesa si interessa a Gallo (19) ex Palermo e Pietro Visconti (30) del Novara. Esperienza a centrocampo per il Padova. Definito l’ingaggio di Emil Hallfredsson (35), svincolato in estate dall’Udinese. Il centrocampista finlandese ha firmato un contratto di sei mesi. È un cantiere a cielo aperto il Gubbio: da ieri in prova c’è lo sloveno Jaka Kolenc (26), ex ND Gorica. Si aggiunge al francese Amadou Corbier (21) che ha già svolto le prime sedute d’allenamento di inizio anno. La Sambenedettese è interessata al portiere Daniele Cardelli (24), ex Pisa. Il diesse Pietro Fusco sta lavorando ad uno scambio con l’Albinoleffe per prendere il centrocampista Marco Augusto Romizi (29) e cedere il difensore Andrea Zaffagnini (31). Per Iacopo Cernigoi (25) richieste da Chievo, Entella, Cremonese e Trapani, mentre il difensore Mirko Miceli (28) piace all’Avellino. Sirene dalla B anche per l’eterno d’attacco Marco Frediani (25) sondato da Pisa e Cittadella”.