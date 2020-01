L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle porte girevoli in casa Bari. L’obiettivo in entrata è Karim Laribi, 28enne trequartista dell’Empoli, potrebbe arrivare in prestito con la benedizione del Napoli che faciliterebbe il passaggio ai toscani di Ciciretti in cerca di rilancio. Contemporaneamente potrebbe prendere una svolta la trattativa con l’Ascoli per il serbo Nikola Ninkovic in rotta col tecnico Zanetti. In uscita, dopo Roberto Floriano al Palermo potrebbe passare anche Samuele Neglia; sull’attaccante torinese ci sono anche Monopoli, Avellino e Casertana.