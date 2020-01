L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” analizza le trattative del giorno in Serie B. Ecco quanto riportato: “Il miglior attacco del campionato prova a rinforzarsi. E’ ufficiale l’accordo tra il Benevento e la Spal per il trasferimento nel Sannio dell’attaccante Gabriele Moncini (23), l’esecutore materiale dell’esclusione della Strega dagli scorsi play off di B, con il sigillo del 3-0 con il quale il cecchino pistoiese firmo il blitz del Cittadella al “Vigorito” dopo le reti di Diaw e Panico. Tornato al club emiliano che ne deteneva il cartellino e constatata la difficoltà a essere utilizzato con continuità, Moncini ha accettato l’offerta di un triennale formulatagli dai sanniti che acquisiscono le prestazioni di un talento buono anche per la A già ipotecata. L’arrivo di Moncini tiene aperta la “questione” Massimo Coda (31). L’attaccante a scadenza a giugno non ha trovato un’intesa con il patron Oreste Vigorito che ha rigettato, però, diverse offerte arrivate per il bomber cavese, l’ultima delle quali dal Monza di Berlusconi.

INTRIGO NINKOVIC. Il trequartista serbo, genio e sregolatezza, sarebbe pronto a superare anche un salto di categoria all’indietro pur di tornare a giocare con Vivarini. E il Bari gliene propone uno al quale non sarebbe capace di dire di no. Il vero scoglio è che l’Ascoli non “svenderà” il suo talento. Perché anche la Bundesliga preme e il calciatore non è più intoccabile. Intenzionati a tornare in B, i galletti non mollano neppure l’italo-tunisino Karim Laribi (27) che farebbe spazio a Empoli all’arrivo di Amato Ciciretti (26), centrocampista tra gli artefici della prima storica A del Benevento firmata da Baroni. I toscani hanno chiuso per il prestito dal Cagliari del terzino destro Simone Pinna (22). Il Pisa stringe per Ettore Gliozzi (24) del Monza. Gennaro Scognamiglio (32) per la Juve Stabia.

GOL PER ZAURI. E’ sempre Luca Vido (23) il nome giusto per l’attacco del Pescara. Zauri aspetta l’attaccante subito e la punta del Crotone è l’ideale accanto a Machin e Galano. Si allontana Stefano Moreo (26) che piace al Pordenone. L’Empoli potrebbe mettere sul mercato Antonino La Gumina (23) mentre si valutano Simone Palombi (23) della Cremonese e Lamin Jallow (25) della Salernitana. Discorso aperto con il Perugia per Federico Melchiorri (32) e Diego Falcinelli (28), benché Cosmi li abbia confermati.

ALTRI AFFARI. Il Trapani ha chiuso per i prestiti di Alessandro Buongiorno (20), difensore del Torino, Mamadou Coulibaly (20), centrocampista dell’Entella, e Nicolas Dalmonte (22), attaccante del Lugano. Dall’Argentina arriva l’ala sinistra Francesco Pizzini (26) dell’Independiente. Con lui potrebbe arrivare Matias Laba (28), mediano dell’Union La Calera. Castori aspetta Tomasz Kupisz (30) dal Bari. In uscita M’Bala Nzola (23) per il Cosenza che lavora a uno scambio col Catanzaro: Leandro Greco (33) per Mattia Maita (27). Allo Spezia piace Marcello Trotta (27) del Frosinone che stringe per Gennaro Tutino (23) del Napoli (è al Verona) che piace anche alla Salernitana. L’Entella tenta Leonardo Morosini (24) che trova poco spazio a Brescia. Per l’attacco piace Mbala Nzola (23), franco-angolano del Trapani già valutato dal Cosenza. C’è anche Lorenzo Rosseti (25) per l’Entellla. Il Crotone e la Cremonese su Raul Asencio (21) del Pisa”.