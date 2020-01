L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla vittoria del Savoia contro il San Tommaso. Con un gol per tempo il Savoia si conferma l’unica squadra in grado di impensierire il Palermo. Il San Tommaso non ha demeritato, ma si è dovuto arrendere alla superiorità tecnica dei padroni di casa. Il vantaggio del Savoia è maturato due minuti dopo la mezz’ora, quando Poziello ha girato di testa un traversone proveniente dalla bandierina. La ripresa si è aperta con il Savoia ancora in attacco: Diakite, dopo una progressione palla al piede, ha provato il pallonetto da posizione quasi impossibile, calciando sul fondo. Il raddoppio dei locali ha chiuso il confronto: sempre su azione d’angolo, Guastamacchia ha svettato più in alto di tutti per battere l’estremo difensore ospite.