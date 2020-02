L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul dubbio principale di Pergolizzi in vista della sfida col Nola: la punta centrale. A giocarsi i galloni da titolare sono Ricciardo, Sforzini e Lucca. L’ago della bilancia pende in direzione di Ricciardo, pronto per il grande rientro secondo Pergolizzi. Ma anche Sforzini e Lucca hanno voglia di rivalsa. Ricciardo, cannoniere rosa con 9 gol, non segna su azione dal 3 novembre e nelle ultime quindici giornate ha racimolato solo un rigore. Sforzini, dopo aver siglato tre gol in due gare, è finito in panchina e chiede una nuova chance. Lucca è la mina vagante, dopo aver bagnato col gol il proprio esordio contro il Biancavilla. Ricciardo è pronto a zittire i suoi detrattori, dopo critiche e digiuno prolungato. Sforzini non si arrende, vive il calcio a tempo pieno e senza limiti. Pergolizzi farà fatica a tenerlo nelle retrovie. Lucca cresce all’ombra dei due senatori, senza responsabilità e tensioni. Lorenzo ha l’aspetto di chi, subentrando, può decidere le partite. A Licata ha trascinato i compagni con due quasi assist e un gol sfiorato.