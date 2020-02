L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte di Pergolizzi in vista della sfida interna col Nola. Stop al Palermo sperimentale, si torna alla normalità col 4-3-3 e i giocatori inseriti nei propri spazi “naturali”. A centrocampo, Martin è pronto a riprendersi il posto in regia. Difesa che tornerà a quattro, beneficiando del rientro di Vaccaro a sinistra e del ritorno di Crivello al centro, in coppia con Lancini. Doda a destra. Ficarrotta, reduce dall’influenza, è tornato ad allenarsi in gruppo.