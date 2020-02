Il futuro di Mario Balotelli a Brescia è in bilico. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, molto dipenderà dalla salvezza del club, ma le prestazioni altalenanti di squadra e giocatore fanno pensare ad una possibile separazione a fine stagione. Non è nemmeno escluso che il presidente, a fronte di una salvezza in Serie A, voglia confermarlo. Raiola sonda il terreno della Fiorentina. Già in estate prima di approdare al Brescia ci furono contatti tra le parti. Altra opzione è il mercato estero con Turchia, Cina e America pronte ad accogliere Balotelli a braccia aperte.