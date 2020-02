Pippo Caffo, presidente della Vibonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttocalciocatania.com”, soffermandosi su un possibile futuro alla guida del Catania: «Adesso sono presidente di una piccola squadra. Per gestire il Catania ci vorrebbero in partenza tanti soldi, da solo non potrei farcela. Poi devi vivere il contesto, vivo in un’altra realtà, ma mai dire mai. Il mio cuore è rossazzurro e diciamo che i colori del Catania mi avvicinano e fanno sentire quasi a casa».