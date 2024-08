Corriere dello Sport: “Retegui per Gasp. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

L’idea risale allo scorso giugno. Prime telefonate, primi inviti, mai troppo diretti, sempre tramite sms. L’operazione Alexis Sanchez (35) è nata sotto traccia e ieri è arrivato il sì all’Udinese del giocatore, descritto come molto entusiasta. Mancano quindi gli ultimissimi dettagli per il Sanchez-bis, un’avventura voluta da tutti i rappresentati del club, e sognata dai tifosi friulani sempre legatissimi al campione cileno.

ATTACCANTE CERCASI. Un ex dell’Udinese invece come Beto (26) è finito nei radar dell’Atalanta dopo il ko di Gianluca Scamacca (25). Il portoghese è molto stimato dai nerazzurri, ma resta da capire a quali condizioni gli inglesi sarebbero disposti a cederlo dopo averlo pagato 30 milioni di euro solo un anno fa. Inevitabilmente i dirigenti della Dea sono stati sommersi da telefonate e una serie di candidature. Nei dialoghi con alcuni agenti sono finiti così Giovanni Simeone (29), che era con il ds Tony D’Amico al Verona, e soprattutto Mateo Retegui (25), già nei radar della Juve per il ruolo di vice Vlahovic e molto apprezzato dalla Fiorentina. Il primo è in uscita dal Napoli mentre il secondo, desideroso di fare il salto in una big, è valutato dal Genoa sui 20-25 milioni di euro. E invece Andrea Pinamonti (25) del Sassuolo? È stato offerto, ma non è una primissima scelta. Di certo l’Atalanta è pronta a spendere soldi per l’attaccante e la conferma è arrivata anche da un retroscena di calciomercato: era stata raggiunta una bozza di intesa con il Napoli per la cessione di Michael Folorunsho (26), sulla base di 15 milioni più 3 di bonus. Ma l’infortunio di Gianluca Scamacca (25) ha stravolto i piani, con la Dea costretta a dirottare il tesoretto sul nuovo centravanti.

NICOLUSSI DA DIFRA. Tornando al Genoa: i liguri non mollano Rémi Oudin (27) del Lecce. Ai giallorossi nel frattempo è stato offerto il terzino dell’Auxerre Paul Joly (24), mentre per il centrocampo piace Lassana Coulibaly (28) della Salernitana, che ha avuto già contatti con l’Empoli. E le manovre a centrocampo per i toscani non finiscono qui: gli azzurri stanno infatti ragionando sulla fattibilità dell’operazione Amadou Diawara (27) con l’Anderlecht. L’ex Bologna, Roma e Napoli, ha un ingaggio elevato per la società di Fabrizio Corsi e per questo serve una soluzione in linea con i parametri del club. Si sta per concludere un’altra telenovela. Hans Nicolussi Caviglia (24), valutato circa 5 milioni dalla Juve, è infatti ad un passo dal Venezia. L’offerta del Parma per Gianluca Gaetano (24) resta al momento la più alta, perché vicina ai 9-10 milioni di euro con i bonus. Il Cagliari ha fatto capire di non voler partecipare ad aste. Ufficiale il trasferimento di Giacomo Bonaventura (34) all’Al-Shabab.