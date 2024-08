Corriere dello Sport: “Coulibaly rifiuta Palermo. Rosa tra Diao e Ceresoli. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Tijs Velthuis (22), difensore centrale olandese dello Sparta Rotterdam, è arrivato ieri alle 15,30 all’aeroporto di Napoli. Poi dopo alcuni esami clinici al Monaldi, è giunto a Salerno dove stamani completerà le visite mediche al Check Up. Domani il primo allenamento. La Salernitana lo ha preso in prestito con diritto e obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Matteo Lovato (24) passa al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A degli emiliani.

In quel caso la Salernitana percepirà 4 milioni. Il ds Petrachi punta a fare cassa con le cessioni di Flavius Daniliuc (23), c’è il Como, e di Lassana Coulibaly (28) che rifiuta Palermo ed è più vicino al Lecce.

Esterni e una seconda punta. Il Palermo sul fronte offensivo. In attesa della fumata bianca per il francese Stredair Appuah (20), laterale sinistro in arrivo dal Nantes e che i rosa si sono aggiudicati per circa 2 milioni, il “mirino” è puntato su Nikola Sekulov (22) della Juventus che piace a Sampdoria, Frosinone. Palermo in vantaggio. In avanti resiste l’ipotesi Siren Diao (19), talento spagnolo dell’Atalanta, e torna d’attualità Antonio Raimondo (20) del Bologna. Ai saluti Damiani e Broh, il Palermo prepara l’affondo per Luis Hasa (20), mezzala in uscita dalla Juventus. Capitolo terzino sinistro: Tommaso Barbieri (21) piace ma i diversi estimatori in A complicano l’affare. Valida anche l’idea Andrea Ceresoli (21) dell’Atalanta e c’è sempre Gianluca Di Chiara (30).

Al Frosinone piace Gennaro Iaccarino (21), centrocampista mancino del Napoli che potrebbe entrare nella trattativa per Marco Brescianini (24). Vicini ai ciociari il terzino sinistro del Cagliari Davide Veroli (21), seguito dal Bari, e Jeremy Oyono (23), gemello del giallazzurro Anthony, e l’attaccante Emanuele Pecorino (23) della Juve. Poi Ebrina Darboe (23), mediano gambiano della Roma.

OBIETTIVI CATANZARO. Il Catanzaro punta all’attaccante Matteo Della Morte (24), avvicinandosi alla richiesta del Vicenza per completare la batteria offensiva. Piace Cesar Falletti (31). Il ds Polito sonda anche i terzini Mehdi Dorval (23) e Giacomo Ricci (27), oltre a Ahmad Benali (32)

AFFARI SERIE C. Il Cosenza ha ceduto Christian D’Urso (27) alla Triestina. L’Ascoli ha ufficializzato il ritorno dell’attaccante Davide Marsura (30) dal Catania. Va al Legnago l’attaccante Filippo Palazzino (20). Entro domani l’Avellino prenderà l’attaccante Daishawn Redan (23) dal Venezia che riceverà una percentuale sull’eventuale rivendita e un bonus in caso di B. Dal Taranto il dt Perinetti può prendere il difensore Patrick Enrici (23). Il difensore Erasmo Mulè (25) per il Crotone. Dopo Samuele Damiani (26) il Pescara su Davide Zappella (26) dell’Entella e Federico Valietti (25) del Genoa.