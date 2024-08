Gazzetta dello Sport: “Assemblea Lega B. Domani tutti i club convocati a Milano per i diritti televisivi”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’assemblea di Lega programmata per domani in cui si discuterà principalmente della grana diritti tv.

Domani alle 13:30, a Milano, si terrà un’assemblea cruciale per le società di Serie B, convocate in Lega per «assumere determinazioni urgenti» in vista dell’inizio del campionato, che partirà venerdì 16.

Diritti Televisivi in Ballo

Uno dei principali temi in discussione sarà la questione dei diritti televisivi. Al momento, non è stato trovato un broadcaster interessato all’acquisto, privando le società di entrate fondamentali. Questo argomento è particolarmente urgente, poiché i diritti televisivi costituiscono una parte significativa del bilancio delle squadre, e la mancanza di accordi potrebbe avere ripercussioni finanziarie gravi.

Contenziosi Pendenti

Oltre ai diritti televisivi, nell’assemblea si discuterà anche di alcuni contenziosi pendenti. Questi contenziosi potrebbero riguardare varie questioni legali e amministrative che necessitano di risoluzione prima dell’inizio del campionato.

Obiettivi dell’Assemblea

L’obiettivo principale dell’assemblea sarà quello di trovare soluzioni concrete e rapide per garantire la stabilità economica delle società e per risolvere i contenziosi che potrebbero influenzare negativamente la stagione.

La riunione rappresenta un momento decisivo per il futuro immediato della Serie B, e l’esito potrebbe avere un impatto significativo sull’andamento del campionato e sulle strategie delle singole società.