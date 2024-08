Gazzetta dello Sport: “Nuova idea per Vazquez, il Cesena. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Sono giorni intensi per la Cremonese, che sta cambiando pelle sia nei nomi che nella fisionomia. Il mercato sta regalando parecchie novità di alto livello. A cominciare da Bonazzoli: è stata trovata l’intesa per il prolungamento del contratto con la Salernitana (scadenza nel 2026) con una riduzione dell’ingaggio (1,2 milioni a stagione), quindi oggi dovrebbe arrivare l’annuncio. In giornata è previsto anche l’assalto decisivo alla Juventus per avere in prestito Barbieri (era al Pisa), fondamentale per una maggiore spinta sulla fascia destra. Resta aperta la trattativa per Nasti, che il Milan sta tenendo in stand-by: quella di Cremona sarebbe la soluzione ideale per la sua crescita, iniziata a Cosenza e proseguita a Bari, e giocando con continuità sarebbe una tappa propedeutica alla Serie A, dove al momento (interessano Genoa e Verona) troverebbe meno spazio.

Conseguenze

Con tre innesti di questo calibro, la Cremonese dovrà sfoltire l’organico, e le richieste per i suoi giocatori non mancano. A cominciare da Vazquez, che desidera tornare in Argentina ma potrebbe rinviare il ritorno in patria, dato che il Cesena ha mostrato interesse: gradirà la soluzione? In ogni caso, Stroppa si ritrova con una rosa che gli consente molte soluzioni, non a caso sta provando la difesa a quattro e sta cercando un calcio più verticale con due punte rispetto a quello «palleggiato» del torneo scorso, caratterizzato da tanti trequartisti che hanno prodotto meno gol del previsto.

Le Altre

Il Cesena, dopo lo scetticismo del weekend, torna a vedere la luce per Van Hooijdonk (Bologna) e Celia (Ascoli, dove dovrebbero andare due tra Varone, Corazza e Ogunseye). La Sampdoria vuole aggiungere ancora elementi alla rosa di Pirlo e sta bussando all’Empoli per avere in prestito Haas e Guarino. Tra oggi e domani è atteso anche l’annuncio di Defrel (Sassuolo) al Modena. Il Catanzaro ha fatto una proposta a Buso del Lecco, il Bari ha Mantovani (Ascoli) in vantaggio su Biraschi per la difesa. Il Pisa sta cercando una soluzione per sostituire l’infortunato Esteves, nel frattempo ha concluso l’operazione per riportare Leris in Italia (dallo Stoke City) e insiste per l’attaccante esterno Ciuferri del Giugliano (club che pone condizioni discutibili) offrendo 250mila euro. Ufficiale intanto il passaggio del polacco Praszelik (ex Cosenza) dal Verona al Südtirol, mentre la Salernitana ha accolto il difensore olandese Velthuis, che è arrivato in serata e oggi firma: sarà un prestito con obbligo di riscatto dallo Sparta Rotterdam.