Corriere dello Sport: “Domenica arriva il Palermo. Il Parma piace, ma Pecchia aspetta rinforzi”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che domenica affronterà il Parma nella gara di Coppa Italia.

Il Parma ha offerto una prestazione da stropicciarsi gli occhi domenica, travolgendo l’Atalanta con quattro gol, un risultato che avrebbe potuto essere anche più ampio per le occasioni create. Certo, i bergamaschi sono parsi irriconoscibili, opachi sul piano fisico e mentalmente vuoti, ma a questa impressione ha contribuito l’atteggiamento sbarazzino e veemente dei crociati, che hanno messo in grande difficoltà gli avversari anche quando Pecchia ha stravolto la squadra inserendo diverse seconde linee mentre Gasperini pescava dalla panchina giocatori come Koopmeiners, Zappacosta e De Ketelaere.

«Non conoscendo il tipo di carichi a cui si sono sottoposti gli avversari bisogna sempre prendere con le pinze certi risultati – ha spiegato dopo il match il tecnico gialloblù – Noi comunque abbiamo disputato un’ottima prova, con tanta voglia di fare le nostre mantenendo la leggerezza che ci deve sempre caratterizzare. Lavoriamo su una base ormai consolidata, con voglia di palleggiare e attaccare un blocco basso. Poi in campo grande c’è la capacità di attaccare gli spazi e andare in verticale, esaltando così le doti dei nostri giocatori. Nello sviluppo del gioco chiedo libertà davanti e continue rotazioni. Mi spiace piuttosto per l’infortunio di Hernani, ma spero sia di poco conto».

Rosa Incompleta

Sul mercato sin qui contenuto, Pecchia ammette che «la rosa va completata, non c’è dubbio e lo sappiamo tutti. Non so quanti e quali elementi arriveranno, l’importante è che siano funzionali al nostro collaudato canovaccio».

Il Parma è rimasto a riposo ieri e altrettanto farà oggi. Domani riprenderanno gli allenamenti in vista del primo match ufficiale della nuova stagione, che sarà domenica in Coppa Italia al Tardini contro il Palermo.