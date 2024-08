Gds: “Palermo, Nedelcearu si guadagna la conferma. A sinistra c’è Ceresoli”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sulla difesa.

Il Palermo si presenta al debutto ufficiale di domenica prossima al Tardini contro il Parma in Coppa Italia con un organico profondo ma ancora incompleto. Le settimane di ritiro tra Livigno e Manchester hanno mostrato che gli innesti di mercato hanno dato nuove opzioni a Dionisi, ma il lavoro di De Sanctis non è ancora terminato. Diverse caselle devono ancora essere riempite e l’organico a disposizione del tecnico è tutt’altro che completo.

Reparto Difensivo

Partendo dal reparto difensivo, è evidente che serve un terzino sinistro. Lund dà garanzie, ma attualmente è l’unico mancino di ruolo. Buttaro, che l’ha sostituito con ottimi risultati durante il ritiro, non può essere considerato la soluzione definitiva anche a stagione in corso. Per questo motivo, De Sanctis sta valutando diverse opzioni. Di Chiara è stato uno dei primi nomi sul taccuino del Palermo, anche perché l’esterno a Parma ha trovato nuova concorrenza e rischia di partire in seconda fila. Tuttavia, l’operazione non è mai decollata, probabilmente anche per motivi anagrafici. Più verosimile è che il direttore sportivo insista su elementi giovani e di prospettiva, come Giordano della Sampdoria e Ceresoli dell’Atalanta Under 23. Entrambi under, sarebbero propensi ad accettare la proposta dei rosanero, che dovranno gestire la trattativa principalmente con le rispettive società d’appartenenza.

Trattative e Opportunità

L’Atalanta, per esempio, vorrebbe in cambio un giocatore come Vasic, che utilizzerebbero in Serie C con l’obiettivo di farlo crescere e valorizzare in ottica prima squadra. Tuttavia, il Palermo ha allontanato questa opzione, con il benestare dello stesso Vasic, e sta cercando altre soluzioni per arrivare a Ceresoli.

Conferme e Potenziali Partenze

Sempre in difesa, Dionisi pare abbia deciso di tenere e puntare su Nedelcearu: la fascia da capitano indossata in occasione dell’amichevole contro l’Oxford testimonia la fiducia della società rosanero nel difensore rumeno, che non ha mai sfigurato nelle scorse stagioni. Peda o Graves, invece, potrebbero cambiare aria per provare nuove esperienze di crescita professionale.

Conclusione

Il Palermo si prepara al debutto ufficiale con fiducia, ma consapevole delle lacune ancora presenti nell’organico. La dirigenza sta lavorando attivamente per completare la rosa e fornire a Dionisi tutte le risorse necessarie per affrontare al meglio la stagione.