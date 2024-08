Gds: “Palermo, assalto finale per Appuah e Hasa. Difficoltà per la cessione di Broh”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo tra entrate e uscite.

Il Palermo si avvicina al debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Parma con un organico ancora incompleto. A centrocampo, questi potrebbero essere i giorni decisivi per l’arrivo di Hasa. Il giovane mediano della Juventus Next Gen è desideroso di provare un’esperienza in Serie B, e la proposta del Palermo sembra ideale. Le due società sono pressoché d’accordo, anche se i bianconeri stanno valutando le modalità della cessione, se in prestito secco o con diritto-obbligo di riscatto.

Attacco

In avanti, il Palermo cerca una punta con caratteristiche diverse rispetto a Henry e Brunori. Appuah, con una trattativa con il Nantes ormai definita su una base di un trasferimento a titolo definitivo al costo di 2 milioni di euro, è più un esterno che salta l’uomo, ottimo per giocarsi il posto con Insigne.

Uscite

De Sanctis sta facendo fatica a trovare acquirenti per piazzare Broh. Per il centrocampista ci sono stati sondaggi di diverse squadre, ma nessuna ha concretizzato un’offerta concreta. Al momento, Broh è ai margini della squadra e si sta allenando da solo a Palermo.

Situazione Generale

Il lavoro di De Sanctis continua per completare l’organico, e il tecnico Dionisi spera di avere a disposizione tutti i tasselli necessari per affrontare al meglio la stagione. La situazione è in evoluzione, e il Palermo si prepara ad affrontare le sfide che verranno con l’obiettivo di consolidare e rinforzare la rosa.