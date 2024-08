Gds: “Palermo verso il Parma. Domani la ripresa a Veronello, le ultime dall’infermeria”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che domenica affronterà il Parma.

Ancora un giorno di riposo, poi si torna tutti in campo per preparare il primo match ufficiale della stagione. Dopo il periodo di ritiro a Manchester, preceduto da quello a Livigno, il Palermo riprenderà gli allenamenti domani a Veronello. Dionisi ha concesso tre giorni di riposo al suo gruppo, ma al ritorno in campo si dovrà preparare per la sfida di Coppa Italia contro il Parma al Tardini.

Sfida Decisiva

La partita contro il Parma sarà una sfida da dentro o fuori, che fungerà anche da antipasto al campionato. Il 16 agosto, infatti, il Palermo aprirà la Serie B in casa del Brescia. Prima, però, c’è da affrontare la sfida di Coppa con gli emiliani, che si presentano in grande forma, avendo appena travolto l’Atalanta per 4-1 in amichevole.

Preparativi e Condizioni dei Giocatori

Dionisi ha le idee già abbastanza chiare su chi dovrà giocare, ma spera di non avere ulteriori contrattempi nell’avvicinamento a questa prima sfida ufficiale. Segre è out, e le condizioni di Vasic e Lucioni sono da verificare. Vasic è uscito anzitempo nel match di sabato scorso con l’Oxford, e Lucioni non ha preso parte alla partita a causa di un problema al bacino. La speranza di Dionisi è di avere entrambi a disposizione, e ci sono buone possibilità che sia così, almeno per l’esperto centrale.

Il Palermo si prepara ad affrontare il Parma in Coppa Italia con determinazione, consapevole dell’importanza della partita e delle sfide che seguiranno. Dionisi e la sua squadra puntano a partire con il piede giusto in questa nuova stagione, sperando di avere tutti i giocatori chiave a disposizione per le prossime importanti sfide.