Gds: “Doppio regista e jolly Ranocchia, il Palermo scalda il nuovo motore”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul centrocampo del Palermo.

Il Palermo si avvicina alla sfida di Coppa Italia contro il Parma con una squadra di qualità, anche se ancora incompleta. L’assenza di Segre, fuori per l’intero ritiro e con tempi di recupero incerti, ha portato la squadra a riorganizzarsi.

Centrocampo: Equilibrio e Adattabilità

Nel 4-3-3 di Dionisi, il centrocampo ha il compito di trovare un equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Le amichevoli hanno mostrato un buon lavoro in questo senso, con solo un gol subito in cinque partite grazie anche al contributo dei centrocampisti. Per la partita contro il Parma, i più accreditati per partire dal primo minuto sono Gomes, Blin e Ranocchia, mentre Saric e Vasic stanno facendo bene e vogliono dimostrare il loro valore.

Ranocchia, che potrebbe arretrare sulla linea mediana, ha dimostrato di poter iniziare l’azione dal basso e creare superiorità numerica in attacco. Dionisi potrebbe anche optare per un più offensivo 4-2-3-1, ruolo in cui Ranocchia ha già brillato.

Integrazione e Movimenti di Mercato

La coesistenza tra Gomes e Blin è stata promettente, con Gomes eccellente in interdizione e Blin nel far ripartire il gioco. Saric e Vasic saranno jolly importanti per Dionisi, pronti a portare freschezza e velocità in corso d’opera. Tuttavia, Vasic è in dubbio per la partita dopo un colpo alla gamba destra. Gli esami determineranno la sua disponibilità.

Se Vasic non dovesse essere disponibile, il tecnico potrebbe avere solo quattro centrocampisti. In tal caso, potrebbe essere reintegrato temporaneamente Broh, che si allena da solo a Palermo, o rinviare la partenza di Damiani verso Pescara.

Prospettive di Mercato

Il mercato potrebbe portare un altro innesto a centrocampo, con Hasa della Juventus Next Gen come principale candidato. Dionisi attende le mosse di De Sanctis per aggiungere profondità all’organico.

Il Palermo ha mostrato segnali positivi durante il ritiro e spera di riproporre le buone prestazioni in Coppa Italia e in campionato. Dionisi e la sua squadra sono pronti a dare il massimo, nonostante alcune incognite legate agli infortuni e al mercato ancora in corso.