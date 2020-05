L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’incredibile situazione che stanno vivendo 12 calciatori argentini nella cittadina portoghese di Miranda Do Douro. Militano nel Mirandes, squadra della quinta categoria del paese lusitano, ma da subito non hanno percepito il salario promesso e adesso si ritrovano chiusi in un appartamento-convitto, impossibilitati a tornare in patria per assenza di collegamenti aerei e di denaro. L’alloggio è garantito dal presidente del club, così come i pasti che vengono cucinati quotidianamente dalla cuoca del club.