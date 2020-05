L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’ipotesi che vedrebbe la ripresa della Serie A. Il primo scenario vedrebbe il campionato riprendere nel week-end del 13-14 giugno, il secondo prevede lo slittamento del via di una settimana, quindi tra il 20 e il 21. Se si dovesse ripartire più avanti, mancherebbero le date per riprendere la Coppa Italia. L’idea è che l’effettivo ritorno in campo venga “celebrato” qualche giorno prima, ovvero il 10 giugno con, guarda caso, il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, che verranno trasmesse in chiaro sulla Rai. La finale, poi, sarebbe incastrata il 22 luglio, tra le 35esima e la 36 esima giornata, per poi arrivare al traguardo del campionato il 1° agosto.